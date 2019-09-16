Суд вынес приговор участнику протестов в сквере Екатеринбурга, оскорбившему полицейского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд назначил шесть месяцев исправительных работ жителю Екатеринбурга Станиславу Мельниченко за оскорбление полицейского во время протестных акций против строительства храма в сквере на Октябрьской площади города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в понедельник.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции, связанные со строительством храма в сквере. С начала акций протестов были задержаны около ста человек. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям: "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Неповиновение сотруднику полиции", "Нарушение порядка организации и проведения митингов".

"Суд постановил признать Станислава Мельниченко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - сказал собеседник агентства.

Как отметил адвокат Мельниченко Алексей Бушмаков, приговор будет обжалован.

Храм Святой Екатерины планировалось возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

Рабочая группа при гордуме в конце августа определила три площадки для включения в опрос: на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и за Макаровским мостом. Опрос горожан по месту строительства собора планируется провести в октябре этого года. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.