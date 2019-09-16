Покрас Лампас изменит "Супрематический крест" в Екатеринбурге

"Художник незначительно изменил эскиз, без потери эстетических качеств. Арт-объект теперь будет повторять рисунок плитки на площади еще точнее, чем было. Фигуры на эскизе представляют собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия Покраса. Длинная осевая линия отныне не пересекается переходом, они будут жить самостоятельно друг от друга", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков) изменит свою работу "Супрематический крест" на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Рисунок будет представлять собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия художника, сообщила в понедельник пресс-служба фестиваля Stenograffia, на котором был создан объект.

По данным пресс-службы, в работе по-прежнему будет использоваться цитата из манифеста Казимира Малевича: "Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, - бросаем вам дорогу". Кроме того, неизменными останутся главные цвета работы: красный, черный и белый.

В конце августа Покрас Лампас заявил о своей готовности отказаться от изображения креста в арт-объекте "Супрематический крест" в Екатеринбурге после недовольства части православных активистов. Площадь работы Покраса Лампаса, созданной на фестивале Stenograffia на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

Однако 19 июля коммунальные службы Екатеринбурга начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса, позже работы были приостановлены. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, ее залили гудроном. Было решено, что Покрас Лампас лично восстановит испорченную роспись на площади.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году.