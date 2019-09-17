Юбилейный тюменский нефтегазовый форум открылся технологической сессией "Новатэка"

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Тюменский нефтегазовый форум, который проходит в десятый раз в областном технопарке, начал свою работу технологической сессией "Новатэка" "Методические и технологические вызовы при освоении месторождений севера Западной Сибири". На ней российские компании продемонстрируют специалистам компании свои перспективные разработки, сообщил во вторник на открытии сессии заместитель генерального директора по науке "Новатэк НТЦ" Владислав Кузнецов.

"Нефтегазовым компаниям необходимо работать в разных сферах, начиная от проектирования, заканчивая обустройством. Мы разбили мероприятие на два дня - 17 и 19 сентября. Сегодня будут представлены разработки в геологоразведке, бурении и скважинных технологиях, разработке месторождения, обустройстве, подготовке и эксплуатации - всего 23 презентации от отечественных компаний", - сказал он.

Ранее директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов в интервью ТАСС отметил, что в повестке деловой программы форума запланировано порядка 30 профильных дискуссионных панелей, круглых столов и сессий.

По данным организаторов, в форуме примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, представители крупных нефтегазовых компании. На пленарной сессии, которая пройдет 18 сентября, планируют обсудить будущее газовой отрасли. Кроме того, в течение трех дней, эксперты рассмотрят вопросы подготовки кадров для отрасли, а также проблемы урбанистики, инноваций, кибербезопасности.

Впервые за историю проведения форума пройдут "Технологические дни". Разработчики могли отправить свои проекты экспертному совету компаний-заказчиков, авторы отобранных 73 заявок презентуют их на форуме. Также гости форума смогут посетить две выставки: "Нефть и газ. ТЭК", на которой представлены разработки предприятии ТЭК, и выставку инновационный проектов ТНФ-2019.

X Тюменский нефтегазовый форум пройдет 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем соберутся более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.