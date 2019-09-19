В Екатеринбурге изъяли 81 тыс. литров суррогатного алкоголя

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии пресекли в Екатеринбурге деятельность подпольного цеха по производству суррогатного алкоголя, а также изъяли 81 тыс. литров фальсифицированной алкогольной продукции. Предварительная сумма ущерба от этой деятельности превышает 29 млн рублей. Об этом в четверг ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что производство располагалось в складских помещениях на территории города Екатеринбурга. На двух автоматических и одной кустарной линии розлива спиртосодержащей продукции работали 26 иностранных граждан без разрешительных документов. В помещении обнаружены готовая к реализации продукция, производственное оборудование, комплектующие материалы, рулоны с этикетками и пустая тара. Сотрудниками полиции изъято более 81 тыс. литров готовой продукции. Предварительная сумма ущерба превысила 29 млн рублей", - сообщила она.

По словам Волк, в отношении иностранцев составлены административные протоколы, предусмотренные статьей 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ") с последующим выдворением из страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в особо крупном размере").