"Уралкриомаш" поставит "Новатэку" уникальные криогенные емкости для СПГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Предприятие "Уралкриомаш" (входит в "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") изготовит для компании "Новатэк" криогенные емкости для сжиженного природного газа, сообщила в пятницу пресс-служба "Уралвагонзавода".

"Уралкриомаш" приступил к изготовлению уникальных криогенных емкостей объемом 100 кубометров в вертикальном исполнении. Емкости предназначены для стационарного хранения, приема и выдачи сжиженного природного газа (СПГ). Изделия в вертикальном исполнении с такой вместимостью сосуда предприятие производит впервые", - говорится в сообщении.

Емкости поставят на завод по производству СПГ, который "Новатэк" строит в Магнитогорске. "Согласно техническому заданию, криогенные емкости должны обеспечивать хранение сжиженного природного газа 50 суток при температурном диапазоне эксплуатации от -50 до +50 градусов. Высота хранилищ СПГ - 18,7 м. Емкости разработаны с учетом ветровой и снеговой нагрузки в регионе, а также сейсмичности площадки строительства до шести баллов", - уточнили в пресс-службе.

Первые емкости заказчику поступят в ноябре 2019 года. Специалисты "Уралкриомаша" займутся пусконаладочными работами на площадке завода.

"Уралкриомаш" - один из лидеров в производстве криогенного оборудования в России и мире. "Новатэк" - крупнейший независимый производитель природного газа в России.