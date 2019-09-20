Рабочая группа исключила одну из трех площадок из опроса по храму в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Площадка под возможное строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге на перекрестке улиц Фурманова - Белинского рекомендована к исключению из опросного листа, так как она предоставлена в бессрочное пользование государству. Такое решение приняли члены рабочей группы по строительству храма, сформированной при екатеринбургского городской думе.

"В соответствии с результатами голосования в списке площадок остались следующие: улица Горького 17 - это Приборостроительный завод, набережная за Макаровским мостом. Площадка на пересечении улиц Фурманова - Белинского рекомендована для исключения (из опроса - прим. ТАСС) на заседании городской думы", - сказал по итогам голосования спикер гордумы Игорь Володин.

Члены комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы 18 сентября предложили провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины 13 октября. Позднее эта инициатива будет рассмотрена на заседании думы 24 сентября

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства. Примерная стоимость опроса - 13 млн рублей.