{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Златоусте легковушка столкнулась с пожарной машиной

В результате ДТП погиб один человек

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины произошло в пятницу вечером в городе Златоусте Челябинской области, в аварии погиб один человек. Сотрудники ГИБДД по факту произошедшего проводят проверку, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"В вечернее время в городе Златоусте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарного автомобиля и легкового транспортного средства. По предварительным данным, в результате столкновения водитель легковой автомашины получил травмы, не совместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на проспекте Мира.

Теги
РоссияЧелябинская область
ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Команда боксера Левита допустила нарушения при подаче протеста
Протест не был подан вовремя
Читать полностью