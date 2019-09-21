Челябинские власти помогут семье родившегося в Турции ребенка оплатить счета клиники

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Челябинские власти помогут семье родившегося в Турции ребенка погасить задолженность перед клиникой, врачи которой принимали роды, сообщила в субботу пресс-служба губернатора региона.

"Губернатор Алексей Текслер принял решение выделить 300 тыс. рублей семье, у которой родился ребенок на территории Турции. Эта сумма будет направлена на погашение задолженности перед турецкой клиникой", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе не уточнили общую сумму счета, который выставила клиника за лечение ребенка и матери, но заверили, что как только врачи разрешат транспортировку ребенка, и он прибудет на Южный Урал, вся необходимая медицинская помощь новорожденному и его семье будет оказана.

Жительнице Челябинска провели экстренное кесарево сечение во время отдыха Турции 22 августа. Женщина родила на 28-й неделе беременности. В медицинскую страховку туристки оказание помощи во время беременности не входило. Состояние мальчика, которого родила женщина, пока не позволяет его транспортировать на родину.