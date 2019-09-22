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Задержанный на 10 часов самолет авиакомпании "Россия" вылетел из Екатеринбурга на Кипр

Рейс должен был вылететь 22 сентября в 15:00 мск

ТАСС, 23 сентября. Самолет авиакомпании "Россия" рейсом из Екатеринбурга в Ларнаку (Кипр), задержанный на 10 часов из-за позднего прибытия лайнера с курорта, вылетел на Кипр, сообщается в понедельник на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

По данным табло, рейс авиакомпании "Россия" из Екатеринбурга в Ларнаку вылетел в 03:02 по местному времени (01:02 мск). По расписанию пассажиры должны были улететь 22 сентября в 17:00 по местному времени (15:00 мск).

Комментарием авиакомпании о причинах задержки рейса ТАСС не располагает.

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