Председателем Челябинской городской думы стал единоросс Андрей Шмидт

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Челябинской городской думы, новый созыв которой был сформирован по итогам состоявшихся в сентябре выборов, выбрали председателем депутата "Единой России" Андрея Шмидта.

Первое заседание проводит старейший депутат Рафаил Шафигулин, первым вопросом в повестке стало избрание председателя гордумы.

"Единогласно председателем городской думы избран Андрей Владимирович Шмидт", - сказал Шафигулин по итогам голосования и уступил место спикера Шмидту.

После заседания Шмидт сообщил журналистам, что одна из основных задач сейчас заключается в том, чтобы все здравые политические силы объединились вокруг нового главы Челябинской области Алексея Текслера, который победил на губернаторских выборах 8 сентября. "Кроме того, предстоит провести выборы главы города и принять городской бюджет на 2020 год", - отметил он.

По словам Шмидта, он также приложит все усилия, чтобы сделать жизнь в городе лучше. В частности, в Челябинске могут быть внедрены лучшие практики "умного города" - одного из восьми направлений государственной программы "Цифровая экономика".

Андрей Шмидт родился в 1974 году, доктор экономических наук. Четвертый раз вошел в состав городской думы. На выборах в единый день голосования избран от партии "Единая Россия" в совет депутатов Центрального района Челябинска.

Новость обновлена (10:49 мск) - добавлен комментарий нового председателя гордумы после третьего абзаца.