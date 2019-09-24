Один человек погиб в ДТП с участием четырех машин и автобуса в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Авария с участием автобуса, "Газели" и трех легковых машин произошла в селе Николо-Павловское Свердловской области, погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом сообщили журналистам во вторник в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, в районе четвертого километра автодороги "Южный" в селе Николо-Павловское водитель автобуса "Нефаз" не справился с управлением и наехал на впереди стоящую на запрещающий сигнал светофора на перекрестке "Газель", - сказали в ведомстве.

После этого "Газель" въехала в Opel и произошло столкновение еще трех машин.

В управлении добавили, что в результате происшествия от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи умер пассажир и пострадал водитель "Газели". "Со слов водителя автобуса отказала тормозная система. В автобусе находились восемь человек, число пострадавших уточняется, работает скорая помощь", - уточнили ТАСС в отделе пропаганды.

Сотрудники ГИБДД организовали объезд места происшествия через населенный пункт.