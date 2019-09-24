Свердловский омбудсмен: дело экс-министра Пьянкова должно стать уроком для следствия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело бывших чиновников министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) должно стать уроком для следствия и прокуратуры. Такое мнение высказала в вторник ТАСС региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, комментируя информацию о том, что один из свидетелей по делу признался в даче ложных показаний против сотрудников МУГИСО.

В понедельник, 23 сентября, региональные СМИ распространили информацию о том, что бывший заместитель экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова Константин Никаноров признался в даче ложных показаний по делу чиновников министерства, а также попросил генпрокуратуру и СК РФ проверить материалы следствия.

"Белыми нитками это дело шилось с самого начала, это было заметно всем, кто когда-либо работал со следствием со стороны общественного контроля. Очень бы хотела, чтобы это дело стало уроком для следствия, хотела бы чтобы каждый следователь его изучил и понял, что профессионализм оттачивается не за счет умения выбить из кого-то показания. Выводы должны извлечь и руководители прокуратуры", - сказала она.

Дело МУГИСО

Бывшего главу МУГИСО Алексея Пьянкова и двух его заместителей - Артема Богачева и Константина Никанорова - задержали 26 апреля 2016 года. Их подозревали в растрате 55 млн рублей, получении взятки в 31,5 млн рублей и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене в ходе подготовки Екатеринбурга к принятию матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Сначала чиновники были арестованы, позже суд избрал для них меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

До принятия решения о проведении матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге стадион "Центральный" и территория вокруг него находились в частной собственности. Для начала строительства инфраструктуры к чемпионату необходимо было передать объекты в федеральную собственность. С этой целью совершались десятки сделок, в результате которых стадион сначала перешел в собственность Свердловской области, а затем в федеральную, возбуждение уголовных дел было связано именно с этими сделками.