Челябинская гордума к декабрю выберет нового главу города

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Комиссия Челябинской городской думы завершит все конкурсные процедуры по выборам нового главы города к декабрю текущего года. Об этом во вторник после первого заседания нового состава гордумы журналистам сообщил ее председатель Андрей Шмидт.

Отставку 59-летнего главы города Владимира Елистратова депутаты Челябинской городской думы приняли 24 июня, временно исполняющим обязанности главы города была назначена первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

"Все конкурсные процедуры планируем завершить к декабрю. Имя нового главы будет известно по их итогам к этому сроку. Если Наталья Петровна Котова подаст документы на конкурс, думаю, у нее все шансы есть", - сказал Шмидт.

По словам председателя, конкурс на должность главы пока не назначен.

Главой Челябинска 59-летний Елистратов был утвержден депутатами в феврале 2019 года. До этого момента с октября 2015 года он был заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам. Имеет классный чин действительного государственного советника первого класса.

Во вторник депутаты Челябинской городской думы, новый созыв которой был сформирован по итогам состоявшихся в сентябре выборов, выбрали председателем депутата "Единой России" Андрея Шмидта.