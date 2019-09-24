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В дисконт-центре Нижневартовска произошел пожар площадью 300 кв. м

В пресс-службе МЧС сообщили, что пострадавших нет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании ангарного типа, где расположен магазин "Светофор" в Нижневартовске, пострадавших нет. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.

"Поступило сообщение о возгорании в магазине "Светофор" (дисконт-центр) в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа. Здание ангарного типа двухэтажное. Сильное задымление, площадь 300 кв. метров, люди эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что горение происходит под обшивкой здания.

В настоящее время к тушению привлечены 37 человек, девять единиц техники.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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