В дисконт-центре Нижневартовска произошел пожар площадью 300 кв. м

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании ангарного типа, где расположен магазин "Светофор" в Нижневартовске, пострадавших нет. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.

"Поступило сообщение о возгорании в магазине "Светофор" (дисконт-центр) в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа. Здание ангарного типа двухэтажное. Сильное задымление, площадь 300 кв. метров, люди эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что горение происходит под обшивкой здания.

В настоящее время к тушению привлечены 37 человек, девять единиц техники.