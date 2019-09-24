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"Коляда-театр" в Екатеринбурге оштрафовали за неготовность к гражданской обороне

По словам режиссера Николая Коляды, театр включили в список предприятий, которые продолжат работу в случае войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Коляда-театр" оштрафовали на 50 тыс. рублей за неготовность по линии гражданской обороны. Такое решение было принято судом, сообщил режиссер театра Николай Коляда в Facebook.

"Пока меня не было, было два суда. Один - у театра непорядок по пожарной безопасности, другой - в театре не готовы к гражданской обороне. По пожарной безопасности не оштрафовали нас, потому что мы пообещали все быстро исправить, и уже исправили. А по гражданской обороне хотели оштрафовать на 200 тысяч, но судья присудила 50 тысяч", - написал драматург.

По его словам, "Коляда-театр" был включен в список предприятий, которые в случае войны продолжат работу. "Коляда-театр" был основан в Екатеринбурге в 2001 году. На сегодняшний день он считается одним из ведущих провинциальных театров России.

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