Ректор УрГЭУ опроверг информацию о якобы притеснениях студента, поддерживающего ЛГБТ

Ряд региональных СМИ в середине сентября сообщил о якобы дискриминации студента со стороны руководства уральского вуза из-за его возможной причастности к ЛГБТ-сообществу. По данным местных изданий, молодой человек мог быть отчислен из учебного заведения, однако в вузе этот факт опровергли.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Притеснений в отношении студента Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), который состоит в поддерживающей ЛГБТ-сообщество группе во "ВКонтакте", не было, нет и не будет. Об этом сообщил во вторник в своем видеообращении ректор вуза Яков Силин.

"Никаких притеснений или каких-либо иных действий в отношении него не было и не будет. К нему будет одно и предложение, и просьба, и требование. <…> Учитесь, старайтесь и получите профессию", - сказал он.

Ректор объяснил мониторинг профилей студентов в социальных сетях соображениями безопасности. "Мы на системной основе мониторим социальные сети, чтобы упредить наших студентов и обезопасить от возможного влияния тех течений, тех призывов, тех событий или тех даже лиц, которые призывают к экстремизму. Все, что связано с радикальным исламом, все что связано с наркотиками, суицидами и многими еще отрицательными явлениями", - пояснил Силин.

По словам ректора, молодой человек учится на бюджете.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила 18 сентября журналистам, что проверит информацию о дискриминации студента в уральском университете. По данным пресс-службы университета, поводом к проверке страницы студента УрГЭУ в социальных сетях на предмет пропаганды ЛГБТ стало обращение других учащихся.