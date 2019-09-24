Работа гимназии и 13 детских садов Екатеринбурга приостановлена из-за отсутствия отопления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. В Екатеринбурге из-за отсутствия отопления приостановлена работа гимназии и 13 детских садов, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга во вторник.

"В связи с низкой температурой в помещениях приостановлена образовательная деятельность в тринадцати детсадах. Это сделано в целях сохранения здоровья детей", - сказали в департаменте.

Ученики екатеринбургской гимназии №47 переходят на дистанционное обучение из-за холодов, учебное заведение временно закрывается.

"С завтрашнего дня гимназия переходит на дистанционной режим работы, пока не включат отопление. Сейчас идет третий этап запуска отопления. До конца этой недели все образовательные организации Екатеринбурга должны быть подключены к теплу", - сказали в пресс-службе, уточнив, что все задания для учащихся педагоги гимназии будут высылать на электронную почту родителей. По данным департамента, в гимназии обучается 1239 учеников, образовательный процесс проходит в одну смену. На данный момент информации о других екатеринбургских школах, закрывшихся из-за холодов, в департамент образования не поступало.

В понедельник, 23 сентября, родители из Екатеринбурга начали публиковать в соцсетях сообщения о закрытии ряда детских садов города в связи отсутствием тепла. В екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что проблемы с подачей тепла действительно зафиксированы в ряде социальных объектах города. По последним данным администрации Екатеринбурга, к теплу подключены 62% школ и 58% детских садов.

Температура воздуха в Екатеринбурге в ночь с 23 на 24 сентября составила 0 градусов, сообщило ГУ МЧС России по Свердловской области. Днем воздух в Екатеринбурге прогреется до плюс 6 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с.