Полиция не связывает исчезновение журналиста Ura.ru ни с его профессией, ни с криминалом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Исчезновение журналиста информационного агентства Ura.ru Александра Поздеева, связь с которым пропала днем 23 сентября в Екатеринбурге до утра вторника, не связано с профессиональной деятельностью или криминалом. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Таинственное исчезновение нашего коллеги, журналиста Александра Поздеева, не связано с криминалом или другими противоправными действиями, равно как и с его профессиональной деятельностью. Точнее причину, возможно, расскажет сам Александр", - сказал Горелых, добавив, что история носит личный характер.

Журналист, по данным Ura.ru, исчез днем 23 сентября. Руководство управления МВД по Екатеринбургу взяло на контроль данные об исчезновении мужчины. Также свердловские следователи начали доследственную проверку после исчезновения журналиста. Утром во вторник корреспондент самостоятельно вернулся домой.