Сургутский театр покажет два спектакля в рамках "Русских сезонов" в Берлине

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. Сургутский музыкально-драматический театр, который является крупнейшим театром в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 27 и 29 сентября представит в Берлине по программе международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии два спектакля, один из них для детей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе театра.

Театр приезжает с гастролями в Берлин шестой год подряд. За это время его артисты представили в Русском доме 12 спектаклей - от русской и зарубежной классики до пластических, музыкальных и поэтических постановок.

"Действительно, уже шестой творческий сезон Сургутский театр открывает гастролями в Берлине по приглашению представительства Россотрудничества в ФРГ. В этот раз гастроли включили в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии. Спектакли принимает большой зал Русского дома в Берлине", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 27 сентября будет показан спектакль для взрослой публики "Шинель" по одноименной повести Николая Гоголя в постановке молодого режиссера Юлии Уткиной. 29 сентября зрители увидят постановку для детей "Белоснежка и семь гномов" по сказке, переложенной на новый лад Олегом Табаковым и Львом Устиновым, режиссером которой выступила директор Сургутского театра Тамара Лычкатая.

"Билеты на спектакли реализуются бесплатно, однако получить их в кассе Русского дома уже за две недели до старта гастролей (а на спектакль для детей - даже за месяц) было затруднительно. Зал на 500 мест всегда полон, обычно приходится устанавливать дополнительные кресла. Такой интерес объясняется сформировавшейся публикой среди соотечественников - в зале всегда немало тех, кто посещал спектакли театра в минувшие годы", - пояснили в пресс-службе.

II Фестиваль чтецов

В рамках гастролей Сургутский театр также проведет II Фестиваль чтецов. Прием заявок завершился в августе, а прослушивания конкурсантов пройдут до 25 сентября в формате театрализованного праздника.

"Ажиотаж среди детей и подростков не меньше, чем в прошлом году. Более сотни детей подали заявки на участие в этом конкурсе. Причем это не только дети соотечественников, но и дети из немецких, итальянских, польских семей, проживающих в Берлине и влюбленных в русский язык и культуру", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что фестиваль - это совместный проект Сургутского театра, департамента общественных и внешних связей Югры и Россотрудничества. Впервые он был проведен в столице Германии в сентябре 2018 года.

Ранее Лычкатая рассказала ТАСС, что в 2018 году в фестивале приняли участие 86 детей в возрасте от 6 до 16 лет. По ее словам, дети читали произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, стихи Анны Ахматовой и Федора Достоевского, Корнея Чуковского, Николая Носова. Год назад жюри решило не выделять конкретных победителей, а наградить 10 лучших чтецов.

Сургутский музыкально-драматический театр создан на основании распоряжения губернатора ХМАО от 1999 года. За 20 лет театр показывал свои постановки на фестивалях и гастролях в России (Ханты-Мансийск, Москва, Санкт-Петербург, Омск, Ярославль, Старая Русса, Тюмень) и за рубежом (Львов, Ивано-Франковск, Париж, Сен-Мало, Прага, Пширбам, Берлин). В репертуаре театра классика, современная драматургия, комедийные, музыкальные, поэтические, детские спектакли, объединенные концепцией "Версия молодых". Театр сотрудничает с режиссерами Москвы, Санкт-Петербурга, Украины, Литвы, Чехии, Германии, Франции, Египта.