В Салехарде зафиксировали дефицит вакцин от гриппа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Медики в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) столкнулись с нехваткой вакцин от гриппа из-за отсутствия контракта на ее поставку. Об этом сообщил во вторник ТАСС главный врач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев.

"Пока, к сожалению, по независящим от региона причинам не заключен контракт между федеральным центром и поставщиком вакцины. Ориентировочный срок поставки - октябрь 2019 года", - сказал Токарев, уточнив, что пока дефицит вакцины наблюдается в Салехарде, но прогнозируется и в населенных пунктах Лабытнанги и Яр-Сале на западе округа.

По его словам, в Салехарде уже привито более 4,6 тыс. взрослых и почти столько же детей. "Как только будет решен вопрос с дополнительными поставками, непременно вакцинируем всех, кого необходимо, кто запланирован в текущем сезоне", - добавил Токарев.

Ямальский центр медицинской профилактики (ГБУЗ ЯНАО "ЦМП") осуществляет координационно-методическое обеспечение деятельности медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере профилактики неинфекционных заболеваний, курирует работу отделений, кабинетов медицинской профилактики и центров здоровья.