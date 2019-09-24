Уголовное дело о массовом ДТП в Екатеринбурге с двумя погибшими передано в СК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о массовом ДТП с двумя погибшими, произошедшем в августе в Екатеринбурге, передано в СК России по Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ во вторник.

ДТП произошло 4 августа. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем SsangYong, после чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21010. Затем ВАЗ по инерции врезался в Toyota Avensis, а она, в свою очередь, в Volkswagen Polo, которые на перекрестке ожидали зеленого сигнала светофора. В результате столкновения погибли два человека. Еще трое были госпитализированы.

"С учетом того, что данное происшествие вызвало значительный общественный резонанс, а также в целях тщательной проверки всех версий случившегося, по постановлению прокурора Свердловской области данное уголовное дело изъято из производства ГСУ ГУ МВД по Свердловской области и передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Свердловской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области, продолжается проведение комплекса необходимых следственных мероприятий. Водитель автомобиля Kia Rio был задержан 13 августа. 14 августа он был заключен под стражу до 4 октября. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.