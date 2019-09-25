Школы района в Челябинской области сократили уроки из-за холода в классах

ТАСС, 25 сентября. Занятия в 10 школах Красноармейского района Челябинской области сокращены до 30 - 35 минут из-за отсутствия отопления и установившейся осенней холодной погоды. Об этом ТАСС сообщили в районном управлении образования.

По данным синоптиков, в Красноармейском районе Челябинской области дневная температура воздуха c 22 сентября опустилась ниже 10 градусов тепла, сейчас в административном центре района, селе Миасском, плюс 4 градуса.

"В 10 школах температура в помещении составляет 14-16 градусов, это ниже нормы. Поэтому в них сокращены занятия до 30-35 минут. Проблема [отсутствия отопления] решается на уровне главы района. Ожидаем, что к вечеру отопление появится в двух из 10 школ", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы областного министерства образования, всего в Красноармейском районе 25 школ, в которых обучаются свыше 4,8 тыс. детей.

В официальном аккаунте губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Instagram сообщается, что глава региона поручил главам всех муниципалитетов начать отопительный сезон. "Это раньше, чем в прежние годы. <...> До конца месяца тепло должно появиться во всех домах области. Особое внимание, конечно, детским садам и школам. Их будем подключать в первую очередь", - говорится в сообщении.

Во вторник стало известно, что в соседней Свердловской области, в Екатеринбурге, из-за отсутствия отопления приостановлена работа гимназии и 13 детских садов.