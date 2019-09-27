В свердловском селе погибли два человека в результате утечки газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Утечка газа произошла в доме в селе Косулино в Свердловской области. В результате инцидента два человека погибли и еще три пострадали, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

"В квартире на первом этаже дома в селе Косулино обнаружено тело мужчины, 1990 года рождения, а в квартире этажом выше - тело пенсионерки 1935 года рождения с признаками отравления угарным газом. При осмотре квартиры, где было найдено тело молодого человека, обнаружена деформация гофры газового оборудования, откуда, предположительно, и поступил угарный газ в указанную квартиру и ряд соседних. Также оказана медицинская помощь 16-летней девушке и еще двум взрослым, от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело "Выполнение работ или оказание услуг, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц". Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят ряд вещественных доказательств, допрашиваются свидетели.