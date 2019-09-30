Разведчики сорвали взлет авиации условного противника на учениях под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Разведчики мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа отработали ведение диверсионно-разведывательных действий в темное время суток на полигоне в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

По замыслу учений, диверсионно-разведывательным группам предстояло вывести из строя взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэродрома ударной авиации, тем самым сорвав взлет самолетов огневой поддержки условного противника. "Скрытно передвигаясь на местности, разведчики подошли к периметру аэродрома и уничтожили охрану, использовав бесшумные автоматы "Вал" и "Винторез". Проникнув на территорию, военнослужащие провели закладку взрывчатки на ВПП и рулежные дорожки. Осуществив условный подрыв, группа покинула район разведывательно-диверсионных действий", - указывается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе учений были отработаны вопросы организации базового лагеря, снайперских "лежек" и поддержания устойчивой связи в условиях сложной помеховой обстановки. "Особое внимание на занятии уделялось тренировке зрительной памяти военнослужащих в ходе ведения наблюдения и графического оформления схем расположения разведанных критических объектов противника. На учения было привлечено более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц военной техники", - пояснили в округе.