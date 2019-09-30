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В Курганской области суд оштрафовал депутата за публичное оскорбление представителя власти

По данным следствия, мужчина применил насилие и публично нецензурно выразился в адрес инспектора, который пресек незаконную рыбалку его товарищей

ТАСС, 30 сентября. Суд приговорил 54-летнего депутата Макушинской городской думы пятого созыва, обвиняемого в публичном оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти, к штрафу в размере 110 тыс. рублей, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по Курганской области.

"Следствием и судом установлено, что в апреле текущего года обвиняемый, находясь на берегу озера Зеленое в Макушинском районе в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие и публично нецензурно выразился в адрес государственного инспектора отдела контроля надзора и охраны ВБР и среды их обитания, который пресек незаконную рыбалку его товарищей", - уточняется в сообщении, распространенном в понедельник.

Приговор вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.

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