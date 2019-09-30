Потребление интернет-трафика увеличилось в Югре на 50% за год

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сентября. /ТАСС/. Жители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за год увеличили потребление интернет-трафика с 600 до почти 900 терабайт в сутки. Такая динамика связана с увеличением популярности различных интернет-сервисов, в том числе облачных хранилищ и порталов для просмотра сериалов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Ханты-Мансийского филиала "Ростелекома".

"В 2018 году среднесуточное потребление интернет-трафика в Югре составило около 600 терабайт. В настоящее время - это почти 900 терабайт, то есть потребление трафика в Югре выросло примерно на 50% за год. В месяц это примерно 300 петабайт, или около 1,5 млн эпизодов "Игры престолов" в формате 4К. Трафика, использованного за текущий период 2019 года в Югре, хватило бы для скачивания 9 млн фильмов в ультравысоком разрешении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жители региона все чаще пользуются облачными хранилищами, а также порталами для онлайн-просмотра сериалов и прослушивания музыки. "Также в Югре внедряются технологии, позволяющие выходить в интернет на скорости до 500 Мбит/с", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что пик потребления трафика приходится на промежуток с 18 до 22 часов, при этом активно пользоваться интернетом жители Югры начинают примерно с 6 часов утра, выходя в социальные сети и проверяя электронную почту.

"С 18 до 22 часов жители округа смотрят фильмы, сериалы и интернет-телевидение, активно скачивают контент и садятся за компьютерные игры. <…> К часу ночи глобальную сеть покидают уже больше 65% пользователей", - отметил он.