Космонавт Прокопьев вошел в жюри фестиваля документальных фильмов "Россия" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Космонавт, летчик-испытатель Сергей Прокопьев, совершивший космический полет на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-09" в июне-декабре 2018 года к Международной космической станции, вошел в состав жюри конкурса документальных фильмов "Россия", который стартовал в Екатеринбурге 1 октября. Об этом сообщил генеральный директор фестиваля Георгий Негашев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС во вторник.

"Сергей Валерьевич [Прокопьев] - летчик-космонавт. Это наша давнишняя мечта - пригласить космонавта в состав жюри, потому что мне лично кажется, что у космонавтов несколько иное ощущение жизни, чем у нас. Профессия космонавта связана с постоянным риском", - сказал Негашев.

Сергей Прокопьев на кинофестивале представит фильм "Спутник. Ступень во вселенную". "Это фильм о космонавтике, о том, с чем я связан", - сказал он. По данным пресс-службы кинофестиваля, фильм, который представит Прокопьев, посвящен 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) и первого биологического ИСЗ с собакой Лайкой на борту. Кинокартина построена на воспоминаниях участников событий с демонстрацией материалов полета Юрия Гагарина, а также показывает реакцию мировой общественности.

Как отметил директор фестиваля, традиционно председателем жюри конкурса документальных фильмов становятся люди, не являющиеся представителями данной сферы, - в разные годы жюри возглавляли Владимир Меньшов, Глеб Панфилов, Сергей Снежкин. В этом году председателем стал публицист Юрий Поляков.

"Как зритель я всегда с большим удовольствием смотрю документальные фильмы. <…> Когда ты попадаешь в жюри конкурса, конечно, ты думаешь, вот сейчас мы откроем нового Булгакова или нового Достоевского, <…> но мне не разу удалось "налететь" на такое открытие", - сказал Поляков, отметив, что интересные и талантливые работы, встречаются часто.

По словам Негашева, на фестивале представят свои работы режиссеры из Грузии, Киргизии, Армении и других стран, ранее входивших в состав Советского Союза. "Фестиваль тридцатый, это большая цифра, и у фестиваля уже появились определенные принципы, можно сказать, традиции. География [фестиваля] самая широкая, вы знаете, что у нас не только российские документалисты принимают участие <…> режиссеры из республик бывшего Советского союза также представляют свои фильмы, это вызвано нашим стремление сохранить кинематографическое пространство <…> у нас грузинское кино есть, давно на фестивале не было грузин, есть Киргизия", - сказал Негашев. В конкурсную программу также вошли фильмы из Белоруссии, Армении и России.

О фестивале

Открытый фестиваль документального кино "Россия" пройдет в Екатеринбурге с 1 по 6 октября в 30-й раз при поддержке Минкультуры РФ и с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. На фестиваль было заявлено 476 работ, из них 45 вошли в шорт-лист фестиваля. В разные годы председателями жюри смотра были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Дворцевой, Сергей Урсуляк, Андрей Смирнов, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Показы фестиваля проходят в Екатеринбурге и других городах Свердловской области.