Суд продлил арест водителю, устроившему массовое ДТП в Екатеринбурге

"Продлить срок содержания под стражей еще на 4 месяца по 20 февраля 2020 года включительно", - сказал судья. Водитель автомобиля Kia Rio был заключен под стражу сроком на 1 месяц и 22 суток 4 августа.

ДТП произошло 4 августа. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, столкнулся с автомобилем SsangYong, после чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21010. После этого ВАЗ по инерции врезался в Toyota Avensis, а она в свою очередь в Volkswagen Polo. В аварии погибли два человека, еще трое были госпитализированы.