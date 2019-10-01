{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд продлил арест водителю, устроившему массовое ДТП в Екатеринбурге

Авария произошла 4 августа, погибли два человека
Описание
© Пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест водителю, устроившего массовое ДТП в центре Екатеринбурга 4 августа, в котором погибли два человека, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

На эту тему

"Продлить срок содержания под стражей еще на 4 месяца по 20 февраля 2020 года включительно", - сказал судья. Водитель автомобиля Kia Rio был заключен под стражу сроком на 1 месяц и 22 суток 4 августа.

ДТП произошло 4 августа. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, столкнулся с автомобилем SsangYong, после чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21010. После этого ВАЗ по инерции врезался в Toyota Avensis, а она в свою очередь в Volkswagen Polo. В аварии погибли два человека, еще трое были госпитализированы.

Теги
РоссияСвердловская область
В ЦВО сообщили, что бригады спецназа округа больше не пополняются призывниками
С осени в эти подразделения берут только контрактников
Читать полностью