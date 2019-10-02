Свердловские власти предложили британским бизнесменам стать партнерами выставки ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Власти Свердловской области предложили Великобритании стать страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2021 или 2022 году. Об этом сообщил в среду на встрече с бизнес-делегацией этой страны на площадке Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов.

"Уже 10 лет проходит самая большая промышленная выставка в РФ, она называется ИННОПРОМ. <…> Мы были бы готовы и очень рады, если бы британская промышленность стала партнером выставки в один из ближайших годов ее проведения. <…> В следующем году нашим партнером будет Италия. Если мы зададимся этой целью, начнем делать шаги для этого, то можно в 2021 или 2022 году сделать так, чтобы партнером стала Великобритания", - сказал он.

Президент УТПП Андрей Беседин отметил, что британские компании могли бы занять "определенную нишу" в крупных инфраструктурных проектах. Возглавляющий бизнес-делегацию принц Майкл Кентский добавил, что Урал привлекает крупнейших мировых игроков.

"Значительное количество британских компаний уверены в большом потенциале Свердловской области. На сегодняшний день, Урал является важным направлением для многих брендов, таких как Marks&Spencer. Отношения развиваются и в обратном направлении. Например, Уральская горно-металлургическая компания занимает продажей золота и меди. ВСМПО-Ависма имеет представительство в городе Реддитч", - сказал глава британской делегации.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.