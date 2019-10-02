Асфальтовый завод под Челябинском оштрафовали за несоблюдение экологических норм

ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Министерство экологии Челябинской области оштрафовало на 220 тыс. рублей асфальтовый завод компании "Оливин", расположенный на территории Копейска, за сокрытие информации об аварии, нарушение правил обращения с отходами и несоблюдение других экологических норм, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Региональное Минэкологии совместно с прокуратурой Копейска провели проверку асфальтового завода, эксплуатируемого компанией "Оливин". В результате были выявлены нарушения экологических норм, а также факт сокрытия информации о произошедшей на предприятии аварии с неконтролируемым выбросом в атмосферу продуктов горения.

"В результате проверки возбуждены административные дела по ст. 8.1 ("Несоблюдение экологических требований") КоАП РФ, ч. 10 ст. 8.2 ("Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами") КоАП РФ, а также ст. 8.5 ("Сокрытие или искажение экологической информации") КоАП РФ. В результате юридическому лицу назначен штраф в размере 220 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что директор предприятия оштрафован на 24 тыс. рублей.

"Министерство экологии [Челябинской области] будет настаивать на приостановке деятельности данного предприятия. Все материалы по делу переданы в прокуратуру", - цитирует пресс-служба начальника управления просвещения Министерства экологии Челябинской области Виталия Безрукова.