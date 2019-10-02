Во время опроса по строительству храма в Екатеринбурге разрешат агитацию

ТАСС, 2 октября. Агитация в день проведения опроса по месту строительству собора Святой Екатерины, который пройдет 13 октября в Екатеринбурге, будет разрешена. Исключение составляют непосредственные пункты проведения опроса, сообщил в среду журналистам на брифинге председатель горизбиркома Вадим Антошин.

"То, что мы понимаем под агитацией будет, в принципе, разрешено и в день проведения опроса, и накануне него. Единственное, мы своим постановлением ограничили осуществление такой деятельности непосредственно в пунктах проведения опроса", - сказал Антошин.

По данным горизбиркома, всего для опроса будет изготовлено более 700 тыс. бюллетеней. На изготовление бюллетеней потребуется 1 млн рублей из городского бюджета, общая стоимость опроса составит 6 млн рублей. При этом, по словам руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.