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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Во время опроса по строительству храма в Екатеринбурге разрешат агитацию

Она будет запрещена только непосредственно в пунктах проведения опроса
Набережная реки Исеть за Макаровским мостом Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Набережная реки Исеть за Макаровским мостом
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 2 октября. Агитация в день проведения опроса по месту строительству собора Святой Екатерины, который пройдет 13 октября в Екатеринбурге, будет разрешена. Исключение составляют непосредственные пункты проведения опроса, сообщил в среду журналистам на брифинге председатель горизбиркома Вадим Антошин.

"То, что мы понимаем под агитацией будет, в принципе, разрешено и в день проведения опроса, и накануне него. Единственное, мы своим постановлением ограничили осуществление такой деятельности непосредственно в пунктах проведения опроса", - сказал Антошин.

По данным горизбиркома, всего для опроса будет изготовлено более 700 тыс. бюллетеней. На изготовление бюллетеней потребуется 1 млн рублей из городского бюджета, общая стоимость опроса составит 6 млн рублей. При этом, по словам руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

 

Теги
РоссияНовосибирская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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