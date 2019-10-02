Комиссия допустила шесть кандидатов к конкурсу на пост главы Шадринска Курганской области

ТАСС, 2 октября. Комиссия допустила на конкурс на пост главы Шадринска, который является вторым по величине городом Курганской области, шесть кандидатов, в том числе первого замглавы администрации города Виктора Ермишкина и депутата гордумы Михаила Богданова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шадринска в среду.

"В списке желающих возглавить город числится шесть человек", - говорится в сообщении.

Среди претендентов, кроме Богданова и Ермишкина, главный специалист административно-технический инспекции комитета строительства и архитектуры города Игорь Залящин, индивидуальный предприниматель Валерий Мурзин, менеджер в торговой компании Юрий Поникаровских и директор муниципального предприятия "Комбинат бытового обслуживания" Александр Хомяко.

В пресс-службе добавили, что на следующем, очном, этапе каждый из претендентов должен пройти индивидуальное собеседование, высказать свое видение развития Шадринска и планы по руководству муниципалитетом.

Действующая глава Шадринска Людмила Новикова, которая находится в должности с 8 мая 2014 года, не стала участвовать в конкурсе.