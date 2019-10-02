В Сургуте сняты с рейсов два агрессивных авиапассажира

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полицейские в течение одного дня сняли с рейсов и привлекли к административной ответственности двух авиадебоширов, вылетавших из Сургута. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В линейное отделение полиции в аэропорту города Сургута поступила информация о том, что на борту самолета, который готовится к вылету в Москву, находится нетрезвый пассажир. Решением командира судна дебошир был отстранен от полета", - сообщила Волк.

По ее словам, агрессивный пассажир нецензурно выражался в адрес бортпроводников и не реагировал на замечания экипажа. В отношении 37-летнего жителя Орловской области составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").

Спустя два часа помощь полицейских понадобилась экипажу самолета Сургут - Самара. 49-летний житель Волгоградской области, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был снят с рейса и доставлен в дежурную часть полиции. В отношении него также составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ.