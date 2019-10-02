Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи в Тюмени онкобольному из Кургана

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Росздравнадзор организует проверку качества оказания медицинской помощи в тюменском медцентре онкобольному пациенту из Кургана, которого якобы выписали из больницы в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в среду пресс-служба Росздравнадзора.

Местные СМИ в среду сообщили, что мать жителя Кургана, проходившего лечение в Тюменском федеральном центре нейрохирургии, записала видеообращение, в котором рассказывает о выписке сына из учреждения в тяжелом состоянии. По ее словам, врачи отправили их в Курган на оформление квоты на лечение в Санкт-Петербурге.

"По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу проверит качество оказания медицинской помощи 18-летнему пациенту с онкологическим заболеванием, которого, по сообщениям СМИ, неправомерно выписали из медицинского учреждения в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области, "по сообщению СМИ о том, что в одном из медицинских центров, расположенных на территории города Тюмени, врачи выписали пациента, находящегося в тяжелом состоянии", организована проверка.