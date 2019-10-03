Прокуратура проверяет Музей истории Екатеринбурга после данных о растрате бюджетных денег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку в отношении Музея истории Екатеринбурга после обращения о ряде нарушений в работе сотрудников учреждения. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Издание Znak.com со ссылкой на собственные источники в среду сообщило, что в прокуратуру направлена жалоба с требованием проверить музей на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. По данным источника, в жалобе утверждается, что бюджетные средства, выделяемые данному учреждению культуры, тратятся на проекты, которые впоследствии остаются нереализованными.

"Действительно, в прокуратуру Кировского района Екатеринбурга поступило обращение. Прокуратура по данному обращению организовала проверку. В обращении указывалось на ряд нарушений со стороны сотрудников музея. В настоящее время предоставление иной информации преждевременно", - сказали в надзорном ведомстве.

Музей истории Екатеринбурга - один из старейших музеев города, ведущий свою историю с 1940 года. После глобальной трансформации в 1995 году бывший Мемориальный музей Свердлова обрел новое имя и статус - музея истории города.