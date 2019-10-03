В аэропорту Челябинска трап врезался в самолет

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Самоходный трап врезался в Airbus A321 авиакомпании Nordwind сообщением Москва - Челябинск - Москва, в результате инцидента была повреждена обшивка самолета. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"3 октября 2019 года в 4:05 (2:05 мск) воздушное судно Airbus A321 авиакомпании Nordwind сообщением Москва - Челябинск - Москва совершило посадку в аэропорту Челябинска. После чего для выгрузки пассажиров был подан трап, который, приблизившись к воздушному судну, повредил обшивку самолета. На борту воздушного судна находилось 163 пассажира, из них 11 несовершеннолетних, а также шесть членов экипажа. За медицинской помощью никто из них не обращался", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую входят сотрудники челябинского следственного управления на транспорте СК РФ и транспортной полиции.

В аэропорту Челябинска ТАСС пояснили, что причиной ЧП стала неисправность трапа. "Половина пассажиров уже отправлена резервным бортом [в Москву], оставшиеся вылетят в ближайшее время на другом судне", - сообщили в воздушной гавани.