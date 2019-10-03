Суд отказал в УДО бывшему главе Копейска, осужденному за взятки

ТАСС, 3 октября. Копейский городской суд (Челябинская область) в четверг отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего главы города Вячеслава Истомина, который в 2017 году был осужден на 4,5 года колонии за получение взятки в крупном размере, сообщили ТАСС прокуратуре области.

"Благодаря принципиальной позиции прокурора Копейский городской суд Челябинской области отказал в условно-досрочном освобождении Истомину, отбывающему наказание за получение взятки", - сказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что поведение осужденного за весь период отбывания наказания являлось нестабильным. В совокупности с личностью Истомина и наличием у него действующих дисциплинарных взысканий не создавало предусмотренных законом оснований к условно-досрочному освобождению.

27 июня 2017 года суд признал Истомина виновным по статье "Получение взятки в крупном размере" и приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей и с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на три года.

По версии следствия, Истомин, будучи главой Копейского городского округа, получил взятки в общей сумме не менее 2 млн рублей от коммерсантов за содействие в приобретении прав пользования на земельные участки и заключении договоров поставок оборудования для организации школьного питания. В рамках расследования Истомин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В сентябре 2011 года Истомин был назначен и. о. главы Копейского городского округа, 4 декабря 2011 года избран главой. 22 марта 2017 года собрание депутатов Копейска единогласно проголосовало за избрание нового главы города - бывшего прокурора Владимира Можина.