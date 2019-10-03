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Замглавы района в Челябинской области арестовали по обвинению в мошенничестве

По данным источника ТАСС, Игорь Азархин подозревался в мошенничестве с квартирами для 87 жильцов аварийного здания в поселке Рощино

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска поместил под стражу до 1 декабря первого заместителя главы Сосновского района Челябинской области Игоря Азархина по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Азархин подозревается в мошенничестве с квартирами для 87 жильцов аварийного здания в поселке Рощино. В пресс-службе управления Следственного комитета России по Челябинской области данными по делу не располагают.

"Центральный районный суд Челябинска сегодня избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 1 декабря 2019 года, Игорю Азархину. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказала собеседница агентства, не раскрыв подробности дела.

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