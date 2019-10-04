Новый аэропорт Тобольска сможет принимать самолеты средней дальности

ТАСС, 4 октября. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта во втором по численности населения городе Тюменской области - Тобольске - будет способна принимать самолеты, которые используются для перелетов средней дальности. Ввод в эксплуатацию аэропорта запланирован на 2020 год, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой губернатора региона.

Реализация проекта ведется совместно компанией "Сибур" и властями Тюменской области. Стоимость проекта, по разным оценкам, составляет от 12 до 15 млрд рублей.

"Аэропорт строится как пассажирский, ориентированный на жителей и гостей города. Это совместный проект "Сибура" и правительства Тюменской области, который улучшит транспортную инфраструктуру и придаст стимул развитию города, в том числе будет способствовать привлечению в Тобольск туристов. Взлетно-посадочная полоса сможет принимать воздушные суда типа Boeing 737-800, Ту - 204/214 и Airbus A321, наиболее часто используемые сегодня для перелетов средней дальности. Ввод аэропорта [в эксплуатацию] запланирован в 2020 году", - говорится в сообщении.

Протяженность взлетно-посадочной полосы составит 2,4 километра, ширина - 45 метров. Вокруг будет создана вся необходимая инфраструктура и аэровокзал. На данный момент ведется бетонирование ВПП, ее готовность составляет 64%. На объекте работают 1,9 тыс. человек, используется 860 единиц техники. К реализации проекта для строительства инфраструктурных объектов привлечено восемь местных подрядчиков и поставщиков.

Строительство аэропорта в 30 километрах от Тобольска началось в апреле 2019 года. Взлетно-посадочная полоса будет построена до конца текущего года, аэровокзал - в 2020 году. Ввод аэропорта запланирован в 2020 году.