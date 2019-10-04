Челябинский коксохимический завод "Мечела" вложил 130 млн рублей в снижение выбросов

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Завод "Мечел-кокс" (входит в группу "Мечел") в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере экологии, подписанного с Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области, завершил реконструкцию цеха улавливания вредных веществ за 130 млн рублей. Применена наилучшая доступная технология очистки продуктов коксования, которая позволяет существенно сократить выбросы загрязняющих веществ, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Инвестиции в модернизацию бензольного отделения цеха улавливания № 1 предприятия "Мечел-кокс" составили 130 млн рублей. При реконструкции внедрена технология закрытого цикла охлаждения коксового газа в теплообменной аппаратуре без контакта используемой при этом оборотной воды с атмосферным воздухом, что исключает выбросы загрязняющих веществ. Данная технология относится к наилучшим доступным. Для того, чтобы ее применить, потребовалось построить новую градирню, две новые насосные станции, установить спиральные теплообменники и специальное контрольно-измерительное оборудование", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что за счет проведенной модернизации выбросы вредных веществ снизятся на 132 т в год. В частности, выбросы бензола сократятся на 44%, сероводорода - на 31%, фенола - на 15%, нафталина - на 8%. Реконструкция проводилась с 2018 года.

Завод "Мечел-кокс" занимается производством коксохимической продукции. Он обеспечивает производственные потребности предприятий компании "Мечел", а также реализует свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Ее продукция поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.