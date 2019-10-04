Югра и Сербия станут совместно развивать волонтерскую деятельность

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Двухлетнее соглашение о сотрудничестве заключили Центр гражданских и социальных инициатив Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и сербский фонд "Святой Александр Невский". Церемония подписания состоялась в Белграде, сообщили журналистам в пятницу в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"Стороны договорились о развитии волонтерской деятельности, поддержке социальных проектов в сфере добровольчества", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС гендиректор Центра гражданских и социальных инициатив Югры Яков Самохвалов, соглашение позволит осуществлять программы стажировок. "Для Сербской стороны будет полезен наш опыт в сфере событийного и социального волонтерства. А для нас важно приобрести надежного партнера для реализации общественных проектов в различных сферах. Одним из направлений станет реализация совместных проектов при подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сказал он.

Фонд "Святой Александр Невский" основан в 2013 году. Занимается сохранением культурно-исторического наследия и восстановление памятников культуры, развитием добровольческого движения в сфере культуры, спорта, охраны окружающей среды, способствуя укреплению связей между сербским и русским народами.

Одним из проектов фонда является акция "Бессмертный полк", которая уже четыре года проходит в Сербии.