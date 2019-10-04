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Родившегося в Турции ребенка доставят в Челябинск 7 октября

Медики Центра медицины катастроф будут сопровождать маму и младенца во время полета

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Спецборт в понедельник доставит из Турции в Челябинск младенца, которого после экстренного кесарева сечения родила во время отдыха в этой стране жительница Челябинской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщила сенатор от региона Маргарита Павлова.

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По данным властей, 22 августа жительнице Челябинска провели экстренное кесарево сечение во время отдыха в Турции, ребенок родился на 28 неделе беременности с недостаточной для транспортировки массой тела. Мать вместе с ним поместили в платную турецкую клинику, где выхаживали.

"Их 7 октября выписывают и везут в аэропорт. Будут сопровождать медики Центра медицины катастроф. В Челябинске 7 октября их встретят местные медики. Затем их отвезут в детскую областную больницу, если обследование покажет хорошие результаты, то выпишут домой. Спецборт до этого момента не выделяли, потому что требовалось время, чтобы ребенок окреп", - сказала собеседница агентства.

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РоссияЧелябинская область
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