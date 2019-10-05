Семье жительницы Челябинска, родившей в Турции ребенка, помогут оплатить счета клиники

ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Челябинский цинковый завод, Магнитогорский металлургический комбинат, власти Челябинска и области помогут семье родившегося в Турции ребенка погасить задолженность перед клиникой, врачи которой принимали роды, сообщила ТАСС сенатор от региона Маргарита Павлова.

По данным властей, 22 августа жительнице Челябинска провели экстренное кесарево сечение во время отдыха Турции, ребенок родился на 28 неделе беременности с недостаточной для транспортировки массой тела. Мать вместе с ним поместили в платную турецкую клинику, где выхаживали.

"Сейчас счет из клиники помогает переводить Торгово-промышленная палата, работают три переводчика: счет на 10 листах. Для семьи это сумма запредельная, она составляет примерно 1 млн 350 тыс. рублей. Никто не остался равнодушным в этой ситуации. Губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер подписал материальную помощь в размере 300 тыс. рублей. Готовы оказать материальную помощь власти города Челябинска в размере 200 тыс. рублей. Откликнулись Магнитогорский металлургический комбинат и Челябинский цинковый завод, которые уже перечислили деньги через фонд "Родная", - сказала собеседница агентства.

Ребенка с матерью в сопровождении медиков Центра медицины катастроф должны доставить в Челябинск спецбортом 7 октября. После этого их обследуют областной детской больнице, если состояние будет хорошим, выпишут домой.