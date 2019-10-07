Все участки в Екатеринбурге во время опроса по храму оснастят видеонаблюдением

"Будут работать видеокамеры, с "Ростелекомом" договорились. На всех пунктах есть возможность их установить. Изображение будет передаваться на сайт " Екатеринбург.рф ". <…> Будет по две камеры на участке, уже начали их устанавливать", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Все участки во время опроса по месту строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге будут оснащены камерами видеонаблюдения. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель аппарата администрации города Илья Захаров.

Захаров добавил, что опрос будет проводиться с 08:00 до 20:00 местного времени. Видеонаблюдение будет отсутствовать при подсчете голосов, так как нет технической возможности установить камеры в мэрии, куда свезут все урны с 51 участка, однако будут присутствовать наблюдатели. Неиспользованные бюллетени будут погашаться на участках и сбрасываться в отдельный мешок. Участвовать в опросе могут жители Екатеринбурга старше 18 лет с постоянной регистрацией в городе. В среднем будет задействовано 510 членов избирательных комиссии.

На опрос, по мнению Захарова, придет менее 200 тыс. человек. За 14 октября все опросные листы будут обработаны. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей. Он будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.