{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Свердловской области разбился парашютист

Инцидент произошел в понедельник утром в селе Логиново

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Мужчина погиб в понедельник во время тренировочного прыжка с парашютом с высоты 800 метров в Свердловской области, сообщил в ТАСС руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"ЧП произошло сегодня утром в селе Логиново Белоярского района Свердловской области при проведении тренировочных прыжков с вертолета Ми-8", - сказал он.

"К сожалению, врачи оказались бессильны, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, и медики констатировали смерть", - добавил собеседник агентства.

По словам Горелых, прыжок стал для парашютиста 35-м. Мужчина, по предварительным данным, работал фельдшером в Екатеринбурге.

"Предварительно, причиной ЧП могло стать то, что не раскрылся основной парашют, а запасной мог зацепиться за шею и тоже не раскрылся. Представители МВД проверяют, кто при подготовке полета отвечал за инструктаж, проводился ли он, не были ли нарушены меры безопасности при организации прыжков", - добавил Горелых.

Теги
РоссияСвердловская область
Обрушение моста в ХМАО
Начальник строительного участка получил условный срок по делу об обрушении моста в Югре
Инцидент произошел 5 ноября 2018 года, в результате два человека погибли, семеро получили травмы
Читать полностью