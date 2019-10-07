Следствие не связывает смерти двух девушек в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Следствие рассматривает смерти двух девушек, чьи тела были недавно обнаружены в Екатеринбурге, как отдельные случаи. Слухи о появившемся в городе маньяке не соответствуют действительности, заявили в понедельник в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области.

"Слухи о появившемся в Екатеринбурге "маньяке", который якобы причастен к смерти двух женщин, не подтверждаются, являются неправдой. Органами Следственного комитета проводятся две отдельные доследственные проверки по фактам смертей двух девушек, в обоих случаях уголовных дел не возбуждалось, и между собой эти два факта никак не связаны, причем, опять же, в обоих случаях признаков того, что в отношении умерших совершалось преступление, не имеется", - говорится в сообщении.

В ведомстве также опровергли данные об обнаружении тела еще одной женщины в начале октября.