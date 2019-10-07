Тюменские добровольцы очистили от мусора 20 га природного заказника федерального значения

ТЮМЕНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Тюменские добровольцы провели экологическую акцию "Чистый лес" и очистили территорию государственного природного заказника "Лебяжье" от валежника и бытового мусора. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой регионального департамента лесного комплекса.

"В акции "Чистый лес" приняли участие 600 человек. Это сотрудники федеральных структур и ведомств, представители областных департаментов, работники сферы культуры и спорта, медицины и лесного хозяйства, а также студенты и преподаватели тюменских образовательных учреждений. Общими силами убран лесной участок площадью 20 га, собран валежник и неликвидная древесина объемом более 400 кубических метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента добавили ТАСС, что в этом году акция проводится в поддержку нацпроекта "Экология". В его рамках в Тюменской области реализуется региональный проект "Сохранение лесов". Его цель - восстановить баланс между выбытием и воспроизводством лесов.

Акция "Чистый лес" в Тюменской области проводится с 2011 года. Ежегодно в ней участвуют известные лица региона и общественные деятели. Помимо очистки зеленных массивов региона проводится работа по озеленению. В сентябре 2019 года в поддержку нацпроекта "Экология" в регионе на территории в 4,5 га были высажены саженцы сосны.