Театр из Сургута планирует создать спектакль с детьми живущих в Берлине соотечественников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 октября. /ТАСС/. Сургутский музыкально-драматический театр, который является крупнейшим театром в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, планирует в Берлине поставить спектакль с участием детей соотечественников, проживающих в Германии. Об этом сообщила ТАСС директор театра Тамара Лычкатая по итогам зарубежных гастролей.

Сургутский театр в конце сентября шестой год подряд посетил Берлин с гастролями. В этом году они прошли по программе международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии. Было представлено два спектакля - для взрослой публики "Шинель" по одноименной повести Николая Гоголя и постановку для детей "Белоснежка и семь гномов" по сказке, переложенной на новый лад Олегом Табаковым и Львом Устиновым. Также в ходе гастролей прошел II Фестиваль чтецов среди детей соотечественников, проживающих в Германии.

"Наша идея - поощрить самых лучших чтецов нынешнего II фестиваля поездкой в Югру. Планируем ее реализовать совместно с департаментом общественных и внешних связей региона. Надеюсь, что как минимум три победителя этого года и их преподаватели приедут на Рождество в 2020 году и поучаствуют в праздничных программах нашего театра", - сказала Лычкатая.

Она отметила, что фестиваль - это совместный проект Сургутского театра, департамента общественных и внешних связей Югры и Россотрудничества. В этом году в нем приняло участие 98 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Обязательным условием было - читать произведения русских авторов. "Победителем стал 10-летний Эрнест Вескимяе, который выбрал произведение Владимира Высоцкого "Попугай". Папа у него эстонец, мама из Башкирии, но живут они в Берлине. Второе место занял Роман Ивкин со стихотворением Бориса Заходера "Скрипач", а третье место - Сара Штегер, которая прочла рассказ "Главные реки" Виктора Драгунского", - сообщила директор театра.

По ее словам, участники фестиваля читали произведения Даниила Хармса, Александра Твардовского, одна из девочек, ей 16 лет, прочла монолог Катерины из пьесы "Гроза" Александра Островского. Участники декламировали также Корнея Чуковского, Сергея Михалкова, Максима Горького, Виктора Драгунского, Михаила Лермонтова. "Дети каждый год с нетерпением нас ждут в Берлине. Все участники получили югорские сувениры, дипломы, сладости и книги с произведениями Льва Толстого, Николая Гоголя, Владимира Короленко, Вениамина Каверина. Также мы поощрили преподавателей, ведь конкурсантов готовили не только родители, но и такие образовательные учреждения, как Школа при посольстве РФ в ФРГ, Международная школа им. М. Ломоносова, Европейская школа им. Л. Толстого и ряд других", - отметила собеседница.

Она добавила, что театр постарался сделать из фестиваля шоу, чтобы избежать у детей лишних переживаний в атмосфере соревнования. Актеры были одеты в костюмы, знакомились с детьми. Участники рассказывали, из какого города приехали, какие у них увлечения, кто помогал с выбором репертуара на конкурс и почему в итоге выбор пал именно на данный стих или отрывок из произведения. "В итоге получилась очень дружественная атмосфера", - рассказала Лычкатая.

Спектакль с участием детей соотечественников

Директор театра отметила ТАСС, что в Берлине во время следующих гастролей планируется поставить спектакль с участием детей соотечественников, проживающих в Германии.

"Есть идеи, как развивать наш фестиваль чтецов. Одна из них - выделить особо одаренных детей-чтецов и создать с ними небольшой спектакль, объединив их номера единым замыслом. Ведь многие из этих детей посещают театральные студии, они очень артистичны. Я как режиссер вижу хороший потенциал у этой идеи, Русский дом - наших партнеров в Берлине - это также заинтересовало", - отметила Лычкатая, добавив, что в городе есть свои студии, преподаватели, и подобное объединение может дать хороший эффект для детей.

Также собеседница сообщила, что в планах театра привезти для детей на следующие гастроли в Берлин музыкальный спектакль по произведению Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане". Премьера постановки пройдет в Сургуте в конце декабря 2019 года.

Для взрослых театр планирует показать в столице Германии спектакль режиссера, профессора, руководителя актерского курса Высшей школы театрального искусства "Эрнст Буш" (одного из старейших театральных вузов Германии) Антье Вебер "Коварство и любовь" по пьесе Фридриха Шиллера. Премьера данной постановки запланирована на сцене Сургутского музыкально-драматического театра весной 2020 года.

Сургутский музыкально-драматический театр создан в 1999 году. За 20 лет он показывал свои постановки на фестивалях и гастролях в Ханты-Мансийске, Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Ярославле, Старой Руссе, Тюмени и за рубежом - во Львове, Ивано-Франковске, Париже, Сен-Мало, Праге, Берлине. В репертуаре театра классика, современная драматургия, комедийные, музыкальные, поэтические, детские спектакли, объединенные концепцией "Версия молодых". Театр сотрудничает с режиссерами Москвы, Санкт-Петербурга, Украины, Литвы, Чехии, Германии, Франции, Египта.