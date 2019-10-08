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Тюменские полицейские ликвидировали в Ишиме подпольный цех по производству алкоголя

Стоимость изъятого из незаконного оборота контрафакта составляет более 1 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Полицейские в Тюменской области обнаружили в Ишиме производство контрафактного алкоголя. Подпольный цех был организован в гараже, расположенном на местной торговой базе, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой регионального УМВД.

"В Ишиме пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя. Установлено, что нелегальный бизнес функционировал в одном из гаражных боксов торговой базы по улице Казанская. Обнаружили и изъяли 1330 бутылок и 81 канистру спиртосодержащей жидкости общим объемом около 2,4 тыс. литров. На момент проведения мероприятий полицейскими изъято из незаконного оборота контрафакта на сумму более 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили также оборудование, позволяющее наладить кустарное производство. Правоохранительными органами назначены проверки и экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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