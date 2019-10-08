Лжечиновница в Югре подозревается в обмане с квартирными сделками 25 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 октября. /ТАСС/. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подозревается в мошенничестве на сумму не менее 40 млн рублей. Она представлялась чиновницей и обещала людям жилье по выгодной цене, срывая сделки, от ее действий пострадали 25 человек, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, неработающая жительница Сургута, ранее судимая за имущественные преступления, обманула 25 жителей Сургута и Сургутского района. "Представляясь сотрудницей администрации Сургута, она предлагала купить жилье по привлекательной цене. Люди, надеясь приобрести квартиры по низкой стоимости, отдавали злоумышленнице миллионы рублей, но процедура оформления документов затягивалась, подозреваемая придумывала различные причины срыва сделки", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ущерб от действий подозреваемой составляет не менее 40 млн рублей. "Это только на территории Югры. Как было установлено, также она обманула жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей", - пояснили в ведомстве, добавив, что точная сумма ущерба уточняется.

В настоящее время женщина арестована и находится в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге.